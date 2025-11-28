Власти Прикамья представили вариант обновления «Пермь Экспо»

Власти Пермского края представили один из вариантов развития конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». Визуализацией одного из возможных вариантов обновления ключевых зон «Пермь Экспо» поделился председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов. Он отметил, что в планах — обновить гостевую зону и зону кейтеринга, два конференц-зала, переговорные и санузлы.

Напомним, ранее сообщалось о намерении по строительству нового экспоцентра в Перми, возле действующего здания на шоссе Космонавтов, 59, в рамках комплексного развития территории.

ООО «Пермь Экспо» зарегистрировано в 2022 году. Согласно Rusprofile, общество работает в сфере организации конференций и выставок. С 2024 года организацией управляет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК), которому принадлежит 83,1% долей «Пермь Экспо». Остальными 16,9% владеет АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Выручка компании в прошлом году составила 49,3 млн руб., чистый убыток — 43,4 млн руб.

