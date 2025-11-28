Чистая прибыль «Акрона» по МСФО выросла на 82%

Чистая прибыль ПАО «Акрон» по МСФО за первые девять месяцев текущего года составила 36,7 млн руб. Это на 82% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщили в пресс-центре компании.

Выручка компании за январь—сентябрь 2025 года увеличилась на 24% год к году, до 177,8 млн руб. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налога) вырос на 60% и составил 71,8 млн руб. год к году, а соотношение чистого долга/EBITDA равно 1,36 (-20% г/г). Чистый долг «Акрона» вырос до 119 млн руб., это на 6,52% больше относительно аналогичного периода в 2024 году.

Группа компаний «Акрон» занимается производством минеральных удобрений в России. По словам председателя Совета директоров компании Андрея Попова, выручка в отчетном периоде увеличилась из-за роста объема продаж на 9%.