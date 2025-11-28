Орбан заверил Путина в готовности предоставить площадку для переговоров с США

Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения российско-американских переговоров. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским лидером в Кремле.

«Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров,— сказал господин Орбан в начале встречи с российским лидером. (цитата по "РИА Новости"). — Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса».

Венгерское руководство выступало с инициативой предоставить свою площадку для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер подтвердил готовность провести встречу в Будапеште, однако позднее заявил, что не хочет «терять время впустую» и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.

Анастасия Домбицкая