Тепловоз насмерть сбил петербуржца на станции Удельная

Решение перейти пути на запрещающий сигнал светофора стоило жизни 39-летнему жителю Санкт-Петербурга. Он попал под колеса тепловоза на железнодорожной станции Удельная, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Вызов по аварии поступил в дежурную часть накануне около 19:00. Специалисты установили, что во время следования тепловоза погибший переходил пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, это не помогло избежать столкновения, которое привело к смерти пешехода. Сотрудники транспортной полиции разбираются в обстоятельствах аварии.

Татьяна Титаева