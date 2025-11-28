В Рыбинске вынесен приговор по делу инвестиционной финансовой пирамиды

Рыбинский городской суд вынес приговор 29-летней местной жительнице Татьяне Фомичевой по делу о мошенничестве на сумму более 27 млн руб. Об этом сообщили в Ярославском областном суде и прокуратуре региона.

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что процесс начался еще в декабре 2024 года. Схема действовала в 2021–2022 годах по принципу финансовой пирамиды. По версии следствия, под видом осуществления инвестиционной и брокерской деятельности Фомичева получала от граждан средства, обещая высокий доход. В целях создания видимости финансового успеха часть денег она возвращала потерпевшим, однако в какой-то момент перестала выплачивать обещанное.

Суд признал подсудимую виновной по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах) и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд признал ущерб на сумму более 27 млн руб. 25 потерпевшим. Приговор еще не вступил в законную силу. Первоначально в деле фигурировали 129 потерпевших с суммой ущерба более 180 млн руб. Как стало известно «Ъ-Ярославль», расследование части эпизодов будет продолжено.

Антон Голицын