В Приангарье за попытку поджога бомбардировщика осуждены трое молодых людей

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Иркутска — Тамирлана Хайрулина, Ивана Найденова и несовершеннолетнего Ш. Все они были признаны виновными в совершении террористических актов, а также в подготовке к ним. На момент совершения преступлений всем обвиняемым было от 15 до 17 лет.

Судом установлено, что Тамирлан Хайрулин по заданию неизвестных лиц в сентябре 2024 года вместе с сообщником Ш. поджег базовую станцию оператора мобильной связи. Спустя шесть дней с участием Ивана Найденова был совершен поджог стратегически важного релейного шкафа на железной дороге в городской черте Иркутска.

Получив плату за сделанное, молодые люди согласились на новое задание, заключающееся в подрыве или поджоге воздушных судов типа Ту-22М3 на территории одной из воинских частей Иркутской области. Кроме того, они планировали совершить поджог волонтерского центра в Иркутске, собирающего гуманитарную помощь для участников СВО.

Как уточняет пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, за совершенные поджоги каждый из подростков получил от неизвестных 15 тыс. руб. Свои действия они снимали на видео и отправляли куратору.

Решением суда Тамирлану Хайрулину и Ивану Найденову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и семь лет соответственно в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетний Ш. будет отбывать срок в шесть с половиной лет в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Подростки были задержаны https://www.kommersant.ru/doc/7183056 в сентябре прошлого года в результате совместной операции, проведенной сотрудниками ФСБ, Следственного комитета России и МВД в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Кроме несовершеннолетних на тот момент задержали еще трех граждан России.

Влад Никифоров, Иркутск