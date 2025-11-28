В Перми осуждены участники преступной группы, занимавшиеся неправомерным оборотом средств платежей

В Пермском крае четверо жителей Омска признаны судом виновными в неправомерном обороте средств платежей и подделке, изготовлении и обороте поддельных документов. Преступную деятельность участников группы пресекли сотрудники краевого главка МВД и УФСБ по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установило следствие, летом 2024 года в Пермь приехали участники организованной группы: трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка. Ранее они получили несколько комплектов поддельных документов со своими фотографиями: ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Фиктивные документы соучастники использовали при открытии счетов и оформлении банковских карт в финансовых учреждениях региона, при этом сотрудники банка не были осведомлены о преступных намерениях соучастников. С целью конспирации противоправной деятельности осужденные выдавали себя за бригаду наемных рабочих, легально осуществляющую трудовую деятельность. Для большей мобильности они арендовали автомобиль, проживали на съемной квартире.

Полученные средства платежей планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций, однако сделать это фигурантам не удалось. Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю разработали операцию по задержанию участников организованной группы. При содействии службы безопасности Сбербанка омичи были задержаны в одном из офисов финансового учреждения.

В рамках сбора доказательств вины обвиняемых следствием проведено 18 различных экспертиз, в том числе почерковедческая, портретная, дактилоскопическая, технико-криминалистическая, компьютерная. Объем уголовного дела составил 56 томов.

Четверым участникам группы назначено наказание в виде принудительных работ на срок от полутора до двух лет с удержанием в доход государства процента от заработка.