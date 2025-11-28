Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку на фоне скандала, связанного с его образованием. Исполнять обязанности министра могут поручить министру экономики Раду Мируцэ, сообщил премьер страны Илие Боложан.

«Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны,— сообщил Йонуц Моштяну на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). — Я обсудил этот вопрос с президентом, премьер-министром, председателем партии и некоторыми моими коллегами, я благодарю их за поддержку и доверие».

«Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной»,— пояснил он.

Премьер-министр Илие Боложан сообщил, что принял к сведению отставку министра обороны. Он заявил, что предложит президенту Румынии назначить на эту должность министра экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Раду Мируцэ.

Скандал возник из-за его резюме, где было указано, что Йонуц Моштяну учился в частном университета Бухареста «Атенеум». Учреждение «Атенеум» эту информацию опровергло. После этого министр опубликовал фото диплома университета Биотерра, заявив об «ошибке».

Анастасия Домбицкая