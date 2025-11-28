В Плехановском университете стартовало обучение третьего потока MBA программы для компании «Биннофарм Групп»

В Плехановском университете стартовала программа профессиональной переподготовки «MINI-MBA: Эффективное управление в организации» для слушателей компании ведущей фармацевтической компании «Биннофарм Групп», индустриального партнера университета.

В числе слушателей руководители производственных площадок, управлений, функциональных направлений, регионов, отделов, начальники цехов, главный бухгалтер, главный технолог, главный механик, бизнес-партнер по продажам и аналитике, менеджер по обучению, заведующий лабораторией, администраторы и менеджеры семи площадок компании, в том числе из Москвы, Серпухова, Ставрополя, Обнинска и Кургана. Всего обучение пройдут 25 представителей компании.

Программу открыла проректор Плехановского университета Светлана Нечаева. Это уже третий поток слушателей от компании «Биннофарм Групп», обучающихся в учреждении.

«Мы рады, что компания, входящая в топ фармацевтических компаний России, доверяет университету обучение своих сотрудников. Также важно отметить, что факультет „Плехановская школа бизнеса Интеграл“ постоянно актуализирует программу обучения. В программу, разработанную специально для „Биннофарм Групп“, добавлены новые темы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта и автоматизацией бизнес-процессов, управлением данными и кибербезопасностью в цифровой экономике», — отметила Светлана Нечаева.

От компании «Биннофарм Групп» собравшихся слушателей поприветствовала Екатерина Ставраки, руководитель отдела обучения и развития компании: «Биннофарм Групп» придерживается стратегии непрерывного развития сотрудников. Фармацевтика — высокотехнологичная и очень быстро развивающаяся отрасль, поэтому нам важно не просто поддерживать высокий уровень знаний специалистов, но и работать на опережение, давая возможность учиться и развиваться и непосредственно на производстве, и в рамках бизнес-задач».

Программа профессиональной переподготовки «MINI-MBA: Эффективное управление в организации» завершится 24 апреля 2026 года защитой итоговых проектов.

ООО «Биннофарм Групп»