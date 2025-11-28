В Самаре Фонд развития территорий проиграл суд дольщику

Оставлено в силе решение о взыскании с Фонда развития территорий процентов с невыплаченной компенсации в пользу дольщика. Об этом сообщила пресс-служба Самарского областного суда.

Установлено, что фонд не выполнил обязательства по выплате возмещения дольщику. В апреле 2022 года была произведена частичная выплата, но окончательное решение было исполнено только в январе 2025 года. За этот период на сумму невыплаченной компенсации были начислены проценты.

Ленинский районный суд Самары постановил взыскать с фонда разницу между выплатой и действительной суммой возмещения в размере 1,7 млн руб. Суд первой инстанции также решил, что за период с момента частичной выплаты до января 2025 года должны быть взысканы проценты в размере 519,9 тыс. руб.

