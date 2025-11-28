Уроженку Киева арестовали за поджог автомобиля СКР в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО на один месяц и 30 дней уроженку Киева Анастасию Стратович. Ее обвиняют в умышленном уничтожении имущества. Вместе с ней арестовали предполагаемого соучастника — Никиту Тихонова, сообщила пресс-служба столичных судов.

По версии следствия, обвиняемая подожгла машину Следственного комитета России (СКР). В результате машина полностью сгорела. Пресс-служба судов не уточняет, когда и где произошло происшествие.

Никита Черненко