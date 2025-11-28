Интернет-продажи в День благодарения вырастут в этом году в США на 5,8%

По оценкам компании Salesforce, продажи через интернет в США в День благодарения, который является неофициальным стартом сезона распродаж, составят в этом году $2,6 млрд. Это на 5,8% больше, чем годом ранее.

Salesforce является одним из крупнейших в мире разработчиков корпоративного облачного оборудования, в том числе для розничной торговли. День Благодарения в США был вчера, 27 ноября. На следующий день, то есть сегодня, с «черной пятницы» сезон распродаж начинается официально.

Эксперты отмечают, что в этом году старт распродаж пришелся на период экономической неопределенности из-за введенных Трампом пошлин на многие импортные товары. Это привело к увеличению издержек как для розничных торговцев, так и для потребителей. Если оценки Salesforce о росте продаж подтвердятся, это может говорить о том, что ритейлерам удалось привлечь покупателей скидками и рекламными кампаниями.

Говоря о самой «черной пятнице», Salesforce ожидает, что интернет-продажи в США в этом году составят $18 млрд, а в целом по миру — $78 млрд.

Евгений Хвостик