В Балакове и Вольске обязали отреставрировать два памятника архитектуры

Арбитражный суд Саратовской области обязал отреставрировать два памятника архитектура. Речь идет о «Торговом доме братьев Шмидтов» в Балакове и «Доме купца Н. С. Менькова» в Вольске. Решение вынес судья Булат Бурганов.

Истцом является комитет культурного наследия Саратовской области. Ответчиками — комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Вольского района, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами Балаковского района, Городской центр искусств им. М. Э. Сиропова в Балакове, Вольский краеведческий музей и подрядчики, выполнявшие реставрацию, — ООО «Рафаель» и ООО «Эверест-Си», а также ООО «Научно-производственный центр «Цера», занимавшееся разработкой проектной документации и надзором за ходом работ.

Причиной судебных разбирательств стали нарушения при реставрации объектов, из-за которых комитет даже не стал утверждать отчеты о проведенных работах. Так, на здании по Чернышевского, 26 в Балакове, несмотря на согласованный проект, подрядчик на крыше заменил покрытие на оцинкованную сталь, не стал сохранять исторические входные двери, а поставил глухие металлические. Также не соблюдена историческая расстекловка окон, приямки закрыты металлическим листом, хотя должны быть противоударным прозрачным стеклом и другие нарушения. «Рафаель» пообещал исправить недочеты до конца сентября 2024 года, но так и не сделал этого. На суде он заявил, что работы велись субподрядчиком — ООО «Фрактал».

На Октябрьской, 110 в Вольске также нарушена расстекловка, на приямке оказалась дверь вместо люка, изменены конфигурация, изгибы и форма декоративных башенок на крыше, заменены двери на не соответствующие проекту, оконные рамы покрасили «под дерево», когда нужно было в белый. ООО «Эверест Си», единственный из ответчиков, кто готов был исправить ситуацию, но заявил, что требуемых двух месяцев ему не хватит.

Судебное разбирательство длилось около года. В итоге ответчиков обязали за 95 дней исправить сделанное и обеспечить приемку работ. Если этого не случится, то будет начисляться судебная неустойка в размере 1 тыс. рублей за каждый день. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

«Торговый дом братьев Шмидтов» в Балакове построен в 1915 году. Сейчас двухэтажное здание является ОКН регионального значения. В советское время в нем размещались школы, педучилище. В трехэтажном «Доме купца Н. С. Менькова» в Вольске, построенном во второй половине 19-го века, сейчас находится Вольский краеведческий музей.

Ольга Симонова