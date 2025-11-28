Газпромбанк: успешное освоение океана невозможно без сильного игрока со стороны науки

В России не будет прорывных разработок по освоению Мирового океана, пока не появится стратегический партнер от науки, который возьмет на себя продвижение повестки на государственном уровне и определит приоритетные направления развития. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин, выступая на сессии «Ocean Tech в России: от ресурсов к технологическому лидерству в Мировом океане», которая прошла в рамках V Конгресса молодых ученых.

По его словам, успешный пример освоения шельфовых месторождений компанией «Газпром» наглядно демонстрирует работу системы оценки готовности технологий (TRL), где в левой части шкалы находится наука, а в правой — индустриальный заказчик, который четко формулирует задачи. «Однако важно понимать, что это очень длинный инвестиционный трек. Деньги могут не вернуться назад ни через 10, ни через 15 лет. Поэтому критически важно, чтобы такие проекты зарождались в академической науке и поддерживались индустриальными заказчиками совместно с государством»,— пояснил Павел Салугин.

Опыт участия Газпромбанка в отборе заявок от стартапов, поданных в рамках программы «Приоритет-2030» в 2025 году, показал, что из более чем 1,5 тыс. проектов темам Ocean Tech и BioTech было посвящено не более 20. При этом напрямую с биоэкономикой моря были связаны только 10% от их числа. В рамках оставшихся проектов предлагались разработки в области навигации, беспилотных судов, судостроения и ликвидации техногенных катастроф. «Важно, чтобы все осознали, что океан обладает колоссальными ресурсами и от их освоения может в существенной степени зависеть будущее страны»,— подчеркнул исполнительный вице-президент Газпромбанка.

Ключевой задачей для запуска этого процесса эксперт назвал налаживание коммуникации с государством. «Если нет индустриальных заказчиков и не хватает проектов ранних стадий в области прикладной науки, то какую бы цепочку мы ни выстраивали, ничего не произойдет. В случае с Ocean Tech на текущем этапе таким заказчиком могло бы выступать государство»,— пояснил он, отметив также, что для развития биоэкономики одного лишь российского рынка недостаточно. Нужно выстраивать экспортные партнерства с дружественными странами.

Газпромбанк, по словам Павла Салугина, готов выступить связующим звеном между потенциальными индустриальными заказчиками и академической наукой в отношении проектов Ocean Tech и BioTech, но пока таких проектов очень мало.

АО «Газпромбанк»