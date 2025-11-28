Андрей Климентьев выиграл спор с властями по кафе «Вкус и дым»

Апелляционный суд отказал администрации Нижнего Новгорода и минимущества Нижегородской области в жалобах к ответчику АО «Универсам «Нижегородский». Органы власти пытались отменить судебное решение об отказе сносить как самовольную постройку здание кафе «Вкус и дым», принадлежащее предпринимателю Андрею Климентьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти намеревались признать самостроем установленное возле Нижегородского универсама здание кафе площадью около 400 кв. м., чтобы обязать собственника демонтировать его. Однако областной арбитражный суд в иске чиновникам отказал, по результатам проведенной экспертизы решив, что «Вкус и дым» капитальным строением не является. Первая инстанция лишь решила, что владелец объекта должен немного подвинуть свое кафе, чтобы освободить небольшой участок занятой городской земли.

В минимущества сообщили, что решение обязывает компанию Андрея Климентьева освободить занятые объектом смежные земли общего пользования (коло 50 кв. м) за границами арендуемого под кафе участка. Ранее коммерсант обещал, что сдвинет свой объект вглубь двора универсама.

Таким образом, вторая судебная инстанция подтвердила выводы о том, что кафе «Вкус и дым» является законной постройкой, хоть она и вышла за пределы своего участка.

Иван Сергеев