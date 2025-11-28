ГК «Титан» запустила производство низкомолекулярного реакционного полиизобутилена в Омске

На производственной площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») состоялся запуск импортозамещающего производства низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (ПИБ) мощностью 10 тыс. тонн в год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить полную линейку ПИБ – от низко- до высокореакционных.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «ГК «Титан»

Пуск производства состоялся при участии Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, губернатора Омской области Виталия Хоценко, Председателя Совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского.

Проект направлен на формирование технологической независимости российских производителей и снижение критической зависимости от импортных поставок. Объем инвестиций в создание производства составляет более 2,5 млрд рублей, в том числе с привлечением льготных заемных средств федерального Фонда развития промышленности на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Низкомолекулярный высокореакционный ПИБ применяется в смазочных материалах, включая авиационные, в клеях и герметиках, в электроизоляционных материалах, а также в качестве эмульгатора при производстве взрывчатых веществ для геологоразведки. В настоящее время более 90 % низкомолекулярного ПИБ в России импортируется, при этом около 85 % поставок приходится на недружественные страны. Запуск российского производства позволит закрыть критическую зависимость от внешних поставок и обеспечить потребности ключевых отраслей собственным сырьем. Продукция включена в перечень критически важной химической продукции, утвержденный Минпромторгом России.

В рамках мероприятия также награждены отраслевыми наградами заслуженные сотрудники ГК «Титан» и завода «Омский каучук». Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации отмечены шесть работников, участвовавших в реализации проекта. Благодарственные письма Губернатора Омской области вручены шести сотрудникам, обеспечившим технологическую подготовку производства, и четыре награды от Минпромторга РФ получили работники завода за вклад в развитие химической отрасли России.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «ГК «Титан»

Сергей Цивилев, Министр энергетики Российской Федерации:

«Запуск в работу нового производства низкомолекулярного полиизобутилена демонстрирует системный подход к развитию критически значимых сегментов химической и нефтехимической промышленности. Реализация проекта формирует современную и динамично развивающуюся производственно-технологическую платформу, повышает устойчивость национальных цепочек поставок стратегически важной продукции и способствует расширению высокотехнологичной индустриальной базы страны».

Виталий Хоценко, Председатель Правительства, Губернатор Омской области:

«Реализация проекта по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена укрепляет промышленный потенциал Омской области и ее позиции как ключевого производственного центра. Ввод нового объекта обеспечивает создание новых рабочих мест, развитие кадровых компетенций и рост налоговой базы региона. Омская область последовательно формирует условия для реализации проектов, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие промышленного сектора».

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Запуск производства полиизобутилена является стратегическим этапом в развитии нефтехимического комплекса Группы компаний «Титан». Мы сформировали полный цикл производства продукта, критически важного для смежных отраслей, и обеспечили локализацию компетенций, ранее доступных только зарубежным поставщикам. Реализация проекта укрепляет технологическую независимость и создает основу для дальнейшего расширения линейки высокотехнологичных материалов».

Справка:

Группа компаний «Титан» – системообразующая компания, которая занимается производством химической и нефтехимической продукции, представлена в 8 субъектах РФ. Компания создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии.

АО «ГК «Титан»