Завершилась процедура банкротства «Волга-кредит» банка

Арбитражный суд Самарской области завершил процедуру банкротства ОАО «Коммерческий "Волга-Кредит" банк». Определение опубликовано в электронной картотеке суда.

ОАО «ВКБ» создано в Самаре в 2002 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», основными акционерами банка являлись Татьяна Ерилкина, она же председатель правления банка, Александр Мануйлов, ООО «Авуар» и Gor Logistic limited.

В 2014 году ЦБ РФ отозвал у ВКБ лицензию. Как сообщил регулятор, руководство «Волга-кредит» банка «проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам». Кроме того, кредитная организация отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги.

В 2015 году суд признал ВКБ банкротом и открыл конкурсное производство. Общая сумма требований в реестре кредиторов превысила 7,4 млрд руб. Параллельно тысячи обманутых вкладчиков банка обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. В конце января 2015 года ГУ МВД РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В январе 2021 года Ленинский районный суд Самары вынес обвинительный приговор четырем руководителям и шести сотрудникам Волга-Кредит банка. Татьяну Ерилкину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, председателя совета директоров Александра Бобровского и директора департамента информационных технологий Сергея Осипова — к семи с половиной годам каждого, начальника отела обслуживания физических лиц Марию Зацепину — к пяти годам, бывшего акционера Максима Кашапова — к семи годам, совладельца ВКБ Руслана Токарева — к восьми с половиной годам. Остальные подсудимые были приговорены к срокам от трех до шести лет колонии общего режима.

По данным «Агентства по страхованию вкладов», из 7,4 млрд руб. кредиторам удалось вернуть 822 млн руб. Как указано в определении суда, по данным на ноябрь 2025 года, у ВКБ отсутствуют какие-либо активы.

«Доказательств, свидетельствующих о наличии реальной возможности выявления другого ликвидного имущества должника, не представлено, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что возможности конкурсного производства исчерпаны, все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены»,— говорится в определении суда.

Сабрина Самедова