Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренды из года в год обыгрывают праздничную тематику.

К концу ноября даже некоторые минималисты начинают смотреть в сторону рождественских свитеров. Традиция, конечно, не российская, но вещь многофункциональная: уместно дарить и приятно надевать. Тем более если Новый год вы встречаете на даче на Николиной Горе или где-то в Альпах. У истоков жанра в fashion-мире был классический американский holiday knit от Ralph Lauren со всеми его лыжниками и медведями. Медведь, к слову, появился еще в 1991 году. Но это ничто по сравнению с Pringle of Scotland, появившемся в 1815 году и специализирующемся на кашемире и трикотаже. Оригиналы покупают их винтажные свитеры многолетней выдержки с оленями и забавными надписями на ресейл-платформах.

Найти рождественские свитеры можно и в коллекциях Burberry, Loro Piana и многих других классиков. А Acne Studios реструктурируют классический рождественский свитер, меняя форму, пропорции или расположение принта. В этом сезоне Loewe предлагает пейзаж с дорогой и котом: сюжет основан на серии фарфоровых ваз художника Луиса Уильяма Уэйна. А Stella McCartney делает свою интерпретацию шотландского свитера с подковой и лошадьми. У Polo Ralph Lauren — неизменно очаровательный медведь во всех возможных вариациях. У Brunello Cucinelli — коричневый жаккард для любителей спокойных цветов и сюжетов. А тем, кому подавай повеселее, может понравиться MC2 Saint Barth с вывязанным Гринчем и надписью I hate Christmas.

Анна Минакова