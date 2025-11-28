Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какой будет прощальная версия родстера под названием Final Edition.

Компания BMW объявила, что уже очень скоро планирует свернуть производство родстера Z4 и для поклонников этой модели выпустит специальную версию под названием Final Edition. Как говорят в таких случаях, уходит целая эпоха. Двухместная спортивная машина была впервые показана публике осенью 2002 года и вызвала сверхпозитивную реакцию. Даже не столько своей динамикой (192 л.с., которые развивал шестицилиндровый мотор родстера, сегодня кажутся смешными), сколько внешностью. Публика, немного приунывшая от того, что сделал с модельным рядом марки шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл, тут была просто в восторге: машина получилась хищная. Кстати, рисовавший ее Андерс Варминг потом сделал блестящую карьеру. Датский специалист работал на MINI, потом трудился в китайских компаниях, а в начале 2020-х годов, то есть совсем недавно, оформлял Rolls-Royce.

Первоначально BMW Z4 выпускалась в Америке, но последние годы — в Австрии, на заводе Magna Steyr. Вместе с баварским родстером с конвейера тут сходил «близнец» Z4 — модель Toyota GR Supra. Если вас это удивляет, то скажу, что подобное случается часто. Для выпуска малосерийных, нишевых машин фирмы для экономии иногда объединяют свои усилия. Так, например, еще шесть лет назад на заводе компании Mazda в Хиросиме производился не только родстер Mazda MX5, но и фактически тот же автомобиль, но с другими эмблемами — Fiat 124 Spider.

Производство BMW Z4 Final Edition будет идти с февраля по апрель 2026 года. Все выпущенные спорткары будут окрашены в черный металлик, такой вот траур по поводу прощания. Технически прощальный родстер ничем не будет отличаться от стандартного Z4 M40i. Под капотом окажется трехлитровая атмосферная «шестерка» мощностью 387 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механикой либо 8-ступенчатым автоматом на выбор. Будет ли в будущем подобный автомобиль в линейке марки BMW, пока не сообщалось. Что касается Toyota, то она планирует выпускать новую Supra, но на этот раз без участия немецкого производителя.

Дмитрий Гронский