В Челябинской области сотрудницу фонда соцстрахования оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей заместителя начальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми №1 регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную c заключением под стражей. Однако суд учел позицию прокуратуры и не изменил решение первой инстанции. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 октября остается в силе.

По версии следствия, в 2023-2024 годах замначальника отдела была посредником при получении неустановленными сотрудниками и руководителями СФР взяток от риелторов. Только по одному эпизоду сумма взятки превысила 300 тыс. руб. В обмен на деньги работники обеспечивали беспрепятственное рассмотрение заявлений трех местных жительниц о распоряжении средствами материнского капитала, минуя очередность. Следствие считает, что замначальника отдела действовала по согласованию с двумя представителями рынка недвижимости.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, работницу регионального отделения Социального фонда России задержали 31 октября сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Виталина Ярховска