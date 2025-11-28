Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как младшие братья изобретателя произвели фурор на рынке благодаря его разработке.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именем гениального изобретателя-самоучки Ракеле Джакузи должны были назвать самолеты, ведь мечтой его жизни было самолетостроение. Но в семье итальянских иммигрантов в США с тринадцатью детьми не до мечтаний. Ракеле окончил всего три класса, однако он все же добился места авиамеханика, а затем основал собственную фирму.

Его первый в мире самолет с закрытой кабиной уже на стадии прототипа вызвал интерес заказчиков. Увы, во время испытания погиб один из братьев Ракеле, и отец запретил опасные эксперименты. С тех пор Ракеле перебивался конструированием мелкой техники. Его последним созданием стал струйный насос для полива полей. В 1950-х Ракеле умер от инфаркта, а его младшие братья так удачно приспособили насос к ванне, что в 1960-х наконец произвели фурор на рынке. Кстати, фамилия изобретателя Якуццы — просто иммиграционные чиновники в документах напутали. Как всегда, бездарности губят гения.

Павел Шинский