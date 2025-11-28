Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как представительницы прекрасного пола добивались права быть спортивными судьями.

Все мы привыкли, что женщины работают на равных с мужчинами. В спорте прекрасная половина человечества давно победила в борьбе за свои права. И все же оставались виды, где появление дам считалось неуместным. Один из них — мужской футбол. Ситуация начала меняться только в 1990-е годы. Лишь на рубеже веков женщину-арбитра допустили до Лиги чемпионов. Француженка Нелли Вьенно впервые в истории работала на игре «Мольде»—«Реал» в качестве бокового судьи. В 2006 году француженка даже попала в список арбитров, претендующих на участие в чемпионате мира, но не смогла сдать спринтерский тест. И все же тогда Нелли Вьенно показала, что многое возможно, хотя ждать прорыва пришлось долго. Только в августе 2019 года футбольные функционеры решились на революционное назначение. Еще одна француженка — Стефани Фраппар — стала главным арбитром на матче Суперкубка UEFA. Некоторых звездных игроков это приводило в бешенство. Болельщики позволяли себе не самые корректные высказывания в адрес Фраппар, но она продолжала работать, почти не ошибалась и в 2022 году стала первой женщиной, работавшей в качестве главного судьи на чемпионате мира по футболу. Это была встреча Коста-Рика—Германия. Именно благодаря Стефани Фраппар женщин в мужском футболе стали воспринимать всерьез. В Англии и Германии женщин даже попробовали на посту главного тренера в мужских профессиональных командах, но пока не очень успешно.

Владимир Осипов