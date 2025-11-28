В Татарстане не принимали решений о привлечении рабочих мигрантов из Афганистана

Власти Татарстана не принимали конкретных решений по вопросу привлечения трудовых мигрантов из Афганистана для сельскохозяйственных работ. Данная тема рассматривается как одно из возможных направлений сотрудничества со страной.

«Вопросы по трудовым мигрантам обсуждаются практически на всех переговорах с разными странами»,— рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Сегодня посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан сообщил, что во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Кабул предложил региону рабочих для ведения сельского хозяйства. Он отметил, что конкретных договоренностей между сторонами нет, диалог по данному вопросу продолжается.

Встреча посла Афганистана и господина Минниханова прошла 19 ноября. Пресс-служба главы республики сообщала, что регион заинтересован в расширении поставок в Афганистан промышленной продукции. По словам Рустама Минниханова, Россия выступает за создание условий для прогресса развития Афганистана и решение гуманитарных вопросов в стране.