Экс-совладельцу Urban Group Пучкову заочно дали 14 лет за хищение 90 млрд рублей

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2 млн руб. бывшего гендиректора ООО «Ивастрой» и совладельца разорившейся Urban Group Андрея Пучкова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Ему также на три года запретили занимать управленческие должности, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Экс-совладелец Urban Group Андрей Пучков

Андрею Пучкову вменяли хищение денег, которые предназначались для строительства нескольких жилых комплексов: «Опалиха О3», «Лесобережный», «Митино О2», «Лайково», «Видный город» и «Солнечная система». Их возведением занимались организации, которыми фактически руководил Пучков. Ущерб Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства превысил 90 млрд руб., четырем физлицам нанесен ущерб более чем 25 млн руб.

Также следствие установило, что осужденный передал фонду «Созидание» векселя на 480 млн руб. от лица «Ивастроя». При этом он не имел права осуществлять сделки на суммы свыше 15 млн руб. без решения общего собрания участников.

Предприниматель покинул Россию в 2018 году, после чего он объявлен в международный розыск. В том же году против него также возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие сочло, что он вместе со строителями и газовщиками оказывал небезопасные услуги жильцам таунхаусов в подмосковных Химках. Из-за этого в 2015 году от отравления угарным газом погибли супруг и сын финансового директора ООО «Проект Избенка» Наталии Демниченко.

