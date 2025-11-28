Суд обязал подрядчика капремонта школы в Дагестане вернуть 31,5 млн рублей

Арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт на капитальный ремонт Гапцахской школы имени Т. Нагиева в Магарамкентском районе Дагестана стоимостью 31,5 млн руб. Решение принято по иску первого заместителя прокурора республики. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Соглашение между МБУ «Отдел капитального строительства Магарамкентского района» и ООО «Интерстрой» заключили с нарушением закона о государственных закупках. В январе 2023 года Комитет по госзакупкам Дагестана объявил электронный конкурс на ремонт здания при начальной стоимости 32,3 млн руб. Четыре компании подали заявки, победителем в марте стало ООО «Интерстрой».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интерстрой» зарегистрировано в 2008 году в Кизилюрте (Дагестан). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 7,9 руб. Бенефициар — Ахмед Магомедов. Выручка компании за 2024 год составила 55,7 млн руб., прибыль — 3,9 млн руб.

Однако УФАС по Дагестану удовлетворил жалобы двух участников — ООО «Ремсервис» и ООО «Южная строительная компания» — и потребовал отменить результаты торгов. Несмотря на предписание антимонопольной службы, врио директора заказчика издал приказ о заключении договора с ООО «Интерстрой» как с единственным исполнителем.

Руководство объяснило решение необходимостью избежать срыва программы модернизации школьных систем образования и предотвратить чрезвычайную ситуацию с нарушением учебного процесса. Договор подписали 24 марта 2024 года без проведения конкурентных процедур.

Ответчики не согласились с требованиями прокуратуры. Они утверждали, что конкурс отменили по формальным основаниям, а компания выполнила все обязательства. Представители МБУ отметили, что применение последствий недействительности сделки потребует взыскания с муниципального образования стоимости соглашения, однако таких средств в бюджете не предусмотрено.

Суд установил, что муниципальный контракт заключён с нарушением требований закона о контрактной системе, что влечёт нарушение принципов открытости, прозрачности и ограничение конкуренции. ООО «Интерстрой» обязано возвратить полученные денежные средства в размере 31,5 млн руб.

Тат Гаспарян