Рэпера Macan’a направили служить в Росгвардию

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) начал срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Ведомство опубликовало фото рэпера в военной форме на фоне части, а также совместное фото с сослуживцами.

Андрей Косолапов, он же рэпер Macan, в расположении отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского

Андрей Косолапов, он же рэпер Macan, в расположении отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского

Фото: Telegram-канал Росгвардия

Как указали в пресс-службе, Macan во время службы в Росгвардии будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Москве.

В Росгвардии также процитировали строчку из трека рэпера «Легко ли быть молодым»: «Слава России, где родишься — там и пригодишься». «Быть молодым не легко, но почетно, товарищ!» — заключили в ведомстве.

Летом 2025 года СМИ и Telegram-канали массово сообщали, что Macan уклоняется от призыва на срочную службу. В частности, Mash сообщал, что рэперу грозит уголовное дело за уклонение (ст. 328 УК), так как с начала года он проигнорировал шесть повесток из военкомата. В начале октября Macan сообщил, что получил повестку, и пообещал пойти служить. Тогда же он призвал не верить «желтым СМИ», которые пишут, что он скрывается от призыва.