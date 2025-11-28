Нововоронежские школьники вошли в число лидеров метапредметной олимпиады

Команда нововоронежских школьников заняла 3-е место в финале XII метапредметной олимпиады, который прошел в г. Озерске (Челябинская область).

Фото: Галина Пегусова

В олимпиаде приняли участие команды победителей муниципальных этапов из 24-х городов атомной отрасли России. Честь Нововоронежа защищали юные интеллектуалы из школы №1: Иван Баштыенов (5 класс), Никита Тимченко (6 класс), Иван Макашов (7 класс) и Иван Поваров (8 класс).

«Наши ребята с честью справились с оказанным им доверием. Они еще раз подтвердили, что Нововоронеж — это интеллектуальный город и умным быть здорово. Сегодня это талантливые школьники, а завтра — востребованные, хорошо образованные, сотрудники госкорпорации «Росатом», которая сегодня является технологическим лидером»,— сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Задания на олимпиаде были направлены на знания из разных областей. Например, школьники искали ответ на вопрос, почему в русском языке до 1918 года было больше букв, чем сейчас? Какой звук обозначал твёрдый знак в древности. Как по блюдам национальной кухни определить, кочевому или оседлому народу они принадлежат? У конкурсантов была возможность за имеющиеся у них «атомные деньги» повышать или понижать уровень сложности заданий и получать за это дополнительные баллы. Так, школьники показывали свое стратегическое мышление, умение просчитывать риски и находить точки роста.

Метапредметная олимпиада в этом году была приурочена к 80-летию атомной промышленности России, поэтому в рамках решения заданий учащиеся размышляли и о будущем атомной отрасли: как ядерные технологии помогут человечеству решить проблему истощения невозобновляемых ресурсов или же проблему загрязнения окружающей среды.

«Метапредметная олимпиада учит решать задачи, ответы на которые не даст искусственный интеллект, об этом не написано в учебниках. Только глубокий багаж знаний и общий уровень эрудиции, умение выработать грамотную стратегию и взять ответственность на себя позволяют достичь высоких результатов», - отметила муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» в Нововоронеже Галина Пегусова.

Нововоронежских школьников наградили дипломами, а также правом участия в отраслевой смене для одаренных детей городов Росатома во Всероссийском детском центре «Орленок» и Международном детском центре «Артек».