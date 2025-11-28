В Зеленодольске сотрудницу мебельного магазина осудили за хищение 1,8 млн рублей

В Зеленодольске вынесли приговор менеджеру по продажам мебельного магазина. Ее признали виновной в хищении 1,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Зеленодольской городской прокуратуры.

С ноября 2022 года по апрель 2023 года жительница Зеленодольска получила от клиентов оплату за товары, но не внесла деньги в кассу и не перечислила на банковский счет организации. Таким образом, она присвоила 1,2 млн руб.

Кроме того, она получила оплату за мебель и, не выполнив условия договоров, распорядилась средствами пяти клиентов на сумму 667 тыс. руб. в своих целях.

Ее признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

