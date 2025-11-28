Парламент Румынии собрал голоса для отставки премьера Боложана

Парламентская фракция «Мир — Румыния прежде всего» заявила о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству румынского премьера Илие Боложана. По словам председателя фракции Нинела Пейи, собрано необходимое количество голосов для одобрения вотума на заседании парламента. Об этом сообщило национальное агентство Agerpres со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Решение (о вотуме недоверия правительству — “Ъ”) принято после анализа широкого комплекса правительственных мер, которые, по нашему мнению, привели к серьезным перебоям в основных сферах государства», — сообщают в пресс-релизе (цитата по ТАСС). По их мнению, правительство Румынии “потерпело провал в защите фундаментальных интересов” граждан. Речь идет о сокращении кадровых сотрудников в службах социальной помощи, повышении налогов и о реформах, связанных системами здравоохранения и образования.

Нинел Пейя сообщил журналистам, что официальное внесение вотума недоверия в парламент ожидается после 5 декабря. Как он утверждает, предложение о вотуме доверия собрало достаточное количество голосов для одобрения на парламентском заседании. Инициативу поддерживают в том числе другие парламентарии от оппозиции. В них входят члены Альянса за объединение румын и участники правящей коалиции, передает агентство Mediafax, ссылаясь на интервью председателя.