В Челябинске адвоката обвиняют в разглашении государственной тайны

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего члена региональной адвокатской палаты. Его обвиняют в разглашении материалов административного дела, составляющих государственную тайну, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Игоре Морозове. По версии следствия, адвокат представлял в суде интересы иностранца при рассмотрении административного дела о признании незаконным решения об аннулировании вида на жительство в России. Весной и летом этого года юрист ознакомился с материалами дела, в том числе с письмом, в которых содержалась государственная тайна. Впоследствии адвокат разгласил эту информацию третьим лицам, считает следствие.

Максимальное наказание по инкриминируемой адвокату статье (ч. 1 ст. 283 УК РФ) — четыре года лишения свободы.