ВТБ выделит в отдельное общество заблокированные активы на $900 млн

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) планирует завершить выделение заблокированных активов и обязательств на сумму $900 млн в отдельное акционерное общество к декабрю 2025 года. Об это сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Запланированная дата завершения — 12 декабря, но возможны административные задержки.

20 ноября ВТБ получил решение Комитета банковского надзора Банка России, разрешающее выделение активов и обязательств во второе юридическое лицо. Заявка была подана в октябре. Общий объем согласованных активов составит $900 млн, включая валютно-номинированные активы и иностранные обязательства.

В начале ноября 2025 года акционеры ВТБ одобрили это решение в заочном голосовании, в котором участвовали 2 598 акционеров. Федеральный закон N 292 позволяет российским банкам до конца 2024 года выделять отдельные юридические лица для перевода заблокированных активов, что и реализует ВТБ.