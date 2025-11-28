Новосибирских подростков заподозрили в поджогах вышек сотовой связи

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после поджогов объектов связи, в качестве подозреваемых по нему проходят четверо несовершеннолетних жителей региона. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ноябре 2025 года 15-летний молодой человек получил от анонимного пользователя одного из мессенджеров предложение о совершении диверсий на объектах связи. Подросток дал согласие и, следуя инструкциям неизвестного, привлек трех сверстников.

Парни совершили два поджога оборудования для цифровой связи в Октябрьском районе Новосибирска. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия) и ст.281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности).

Илья Николаев