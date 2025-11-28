Делегация Орбана прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Венгерская делегация прибыла в российскую столицу, где сегодня пройдет встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, цель визита — обсуждение вопросов, касающихся энергобезопасности Венгрии.

«Снова Москва. Конечно, будут недовольства, но дело не в этом, а в том, что энергоснабжение страны в безопасности. Вот почему мы здесь»,— написал господин Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поле 13:00 по московскому времени.

Накануне переговоров стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Министр иностранных дел Петер Сиярто подтвердил, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в 2,5 раза.

США ввели санкции против NIS в начале текущего года. Ограничения вступили в силу в октябре. «Газпром нефть» владеет 44,85% акций завода. 1 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне. В свою очередь, США сделали исключение для венгерской MOL, разрешив ей закупать нефть у российской компании ЛУКОЙЛ еще год — до 21 ноября 2026 года, писал Bloomberg. Для ЛУКОЙЛа это возможность сохранить отгрузки объемом 200–300 тыс. тонн в месяц.

Анастасия Домбицкая