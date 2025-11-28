Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Половина жителей Воронежа хотя бы раз пользовалась электросамокатами

Почти 500 тыс. жителей Воронежа хотя бы раз передвигались на электросамокатах. За шесть лет их популярность увеличилась в 50 раз. Об этом сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh, проанализировавшего собственную статистику.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя продолжительность одной поездки в этом году составляла 10 минут, за которые пользователь преодолевал около 4 км. Наибольшей популярностью пользовались маршруты по улицам Плехановской и Кольцовской, проспекту Революции и Московскому проспекту, а также бульвару Победы.

Отмечается, что в рамках возрастной верификации через банк ID в прошедшем сезоне сервисом было заблокировано 976 учетных записей. Доступ к аренде самокатов для их владельцев теперь закрыт до достижения 16-летнего возраста. При этом 890 приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14–15 лет.

В этом году количество аварий с самокатами сервиса в Воронеже снизилось вдвое. Наибольшее улучшение показателей зафиксировано по случаям при езде вдвоем (-70%) и пересечении пешеходных переходов без спешивания (-50%). Свыше 90% инцидентов имели легкие последствия либо обошлись без них. Только 0,01% пользователей получило понижение рейтинга за нарушения ПДД. Для 9,6% оценка пока невозможна из-за недостаточного количества данных, вызванного нерегулярными поездками или недавней регистрацией. В то же время более 90% пользователей сохранили высший рейтинг в связи с безопасным и аккуратным вождением.

С лета прошлого года в Воронеже действуют 13 зон полного запрета электросамокатов и 19 с ограничением скорости езды на них и парковки. Также в городе организованы специальные места для стоянки таких средств индивидуальной мобильности (СИМов). В июле этого года мэр Сергей Петрин запустил на своей странице во «Вконтакте» опрос о полном запрете электросамокатов в Воронеже. По данным горадминистрации, большинство местных жителей поддержали его.

Подробнее об ограничениях движения электросамокатов в других областях макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье» «СИМ-СИМ, притормози».

Кабира Гасанова