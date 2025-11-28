Жительница Ярославля перевела мошенникам почти 5 млн в попытках заработать

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту обмана 26-летней местной жительницы, которая лишилась 4,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Потерпевшая на сайте знакомств начала общение с мужчиной. В ходе переписки он предложил ярославне заработать на торгах фондовой биржи, та согласилась. С ней связался куратор и рассказал о порядке действий. Жительница Ярославля установила названные приложения и внесла 25 тыс. руб.

«Убедившись, что схема работает, когда первая прибыль отобразилась в программе, женщина стала переводить личные накопления, которые в общей сумме составили порядка 4 млн руб.»,— сообщили в ведомстве.

Под предлогом вывода прибыли мошенники обманули ярославну еще на 850 тыс. руб.

Алла Чижова