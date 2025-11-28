В Прикамье за девять месяцев выявлено 18 нелегально работающих компаний
Банк России за первые девять месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке Пермском крае 18 компаний, которые работали нелегально. Об этом сообщается на сайте регионального отделения банка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 38%.
16 компаний являлись черными кредиторами, которые незаконно выдавали займы населению. Они зачастую маскируют свою деятельность под ломбарды и не поднадзорны Банку России. Обращаясь к ним, человек рискует потерять залоговое имущество или существенно переплатить при выкупе залога и погашении долга из-за начисления завышенных процентов.
Еще две компании являлись финансовыми пирамидами, они предлагали гражданам вложения в псевдоинвестиционные схемы. Став их участником, можно потерять значительные суммы денег. Признаками финансовой пирамиды являются обещание высокой доходности, отсутствие информации о финансовом положении организации и активное привлечение новых участников.