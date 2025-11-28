В Башкирии более 40% дорог не соответствуют нормативам

Более 40% дорог в Башкирии не соответствуют нормативным требованиям, а около 18% — примерно 2,5 тыс. км — разрушены большегрузами, пришли к выводу участники экспертного совета по транспорту, инфраструктуре и дорожному хозяйству Курултая Башкирии. Заседание совета прошло под председательством депутата Флюра Нурлыгаянова.

По словам парламентария, проблема особенно остро стоит для дорог местного значения, которые зачастую являются единственными транспортными артериями, связывающими села с районными центрами. «Иногда население идет и на отчаянные меры, перекрывают дороги»,— констатировал Флюр Нурлыгаянов.

В этом году в региональный Дорожный фонд поступило 1 млрд руб. штрафов, однако на восстановление поврежденных дорог требуются десятки миллиардов, добавил депутат. Муниципалитеты Башкирии, по его словам, получили 1,7 млрд руб. на содержание 10 тыс. км местных дорог. В ближайшие два года объем субсидий планируется увеличить.

В Ростехнадзоре, чей представитель участвовал в заседании, отметили нехватку сотрудников для контроля над водителями большегрузов, которые скрывают госномера и не останавливаются по требованию инспекторов.

Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин выделил Башкирию как одного из лидеров в сфере транспортного надзора.

Майя Иванова