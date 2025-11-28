Блогер-уроженец Самары включен в список экстремистов и террористов

Блогер Андрей Арзаматов, уроженец Самары, внесен в список террористов и экстремистов. Информация размещена на сайте Росфинмониторинга.

Андрей Арзаматов выступает в качестве блогера под ником MrRissso. Ранее он размещал в интернете контент с провокациями в отношении сотрудников ГИБДД.

В январе 2017 года его задержали в Самаре после драки с инспектором. Тогда же в отношении блогера возбудили дело по статье 318 УК РФ, но оно было закрыто, так как инцидент произошел вне службы полицейского, хотя пострадавший нуждался в медицинской помощи. Позже Арзаматов критически высказывался о специальной военной операции и власти в РФ.

Георгий Портнов