ВТБ Лизинг: объем сделок лизинга телеком-оборудования достигнет 25 млрд руб. к 2030 году

Телекоммуникационный сектор стал ключевым драйвером роста для всего рынка лизинга в России, сообщил директор по лизингу оборудования ВТБ (MOEX: VTBR) Лизинг Тимур Музеев. По его оценкам, к 2030 году ежегодный объем новых сделок по лизингу телеком-оборудования в России достигнет 25 млрд руб.

С января по июнь 2025 года совокупная стоимость таких соглашений достигла 10 млрд руб. ВТБ Лизинг в этом году профинансировал приобретение ИТ-оборудования на сумму более 1,2 млрд руб.

«В перспективе нас ждет глубокая технологическая трансформация бизнес-процессов, усиленная государственными программами поддержки российских производителей программно-аппаратных комплексов», — сообщил Тимур Музеев.

Лизинг IT-оборудования позволяет компаниям обновлять техническую базу без больших первоначальных затрат. Перечень оборудования для лизинга охватывает все ключевые направления: сети и телекоммуникации, инфраструктура ЦОД, программные платформы.