Качественная реализация

Губернатор Александр Гусев провел заседание Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Главной темой обсуждения стало утверждение финансовых параметров областной адресной инвестиционной программы на 2026–2028 годы, включающей 130 социально значимых объектов. Детали планируемого финансирования и перечень ключевых строек представила пресс-служба правительства Воронежской области.

Фото: govvrn.ru

Финансирование и структура программы

Проект областной адресной инвестиционной программы был представлен министром строительства Артуром Кулешовым, который отметил, что документ сформирован во взаимодействии с профильными ведомствами и муниципалитетами. Согласно внесенному проекту, на капитальные вложения на 2026 год предусмотрено 18,6 млрд руб., на 2027 год — 19,9 млрд руб., а на 2028 год — 17,6 млрд руб. В рамках трехлетнего периода программа объединяет 130 объектов, при этом в 2026 году работы начнутся или продолжатся на 104 из них, включая школы, детские сады, спортивные объекты, учреждения культуры, больницы, инженерную инфраструктуру, объекты ЖКХ и газификации. Из общего числа объектов 53 являются вновь начинаемыми, в их числе — два объекта здравоохранения, три образования, четыре социальной защиты, один спортивный объект, два культурных, пять газификации, 11 объектов инженерной инфраструктуры ИП «Масловский-2», три многоквартирных дома по программе «Развития сельских территорий», два объекта ТКО, три котельные, 14 инженерных сетей и сооружений, два военкомата и объект «Ломовской парк».

Принципы реализации и текущие проекты

На заседании также рассматривался вопрос о включении в программу строительства Ледового дворца в Анне, при этом глава региона отметил, что решение будет принято по итогам исполнения бюджета Воронежской области в 2025 году. Было подчеркнуто, что подход к реализации программы основывается на принципах ответственности и завершенности.

«Мы не будем начинать новое строительство без проектной документации и экспертизы. Главная задача — не количество объектов, а то, чтобы каждый из них был качественно реализован и своевременно введен в эксплуатацию»,— подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Он также напомнил, что по завершении текущего года планируется актуализация бюджета программы с учетом наличия свободных средств и уточненных лимитов Минфина РФ, а сама программа ОАИП будет скорректирована и дополнена в рамках следующего заседания штаба. Среди наиболее значимых текущих и планируемых проектов региона — реконструкция Центрального стадиона профсоюзов, здания Воронежского государственного театра оперы и балета, музея-заповедника «Костенки», завершение проектирования историко-культурного тематического парка «Петровский остров», а также начало строительства таких значимых объектов, как Центр спецназа, инфекционно-медицинский центр и Дом анимации в Воронеже.

Итоги предыдущих лет и отраслевой анализ

За последние пять лет в регионе построено и реконструировано 174 объекта в рамках областной адресной инвестиционной программы, при этом общий объем финансирования составил 93,8 млрд руб., из которых 62,1 млрд руб. — средства областного и местных бюджетов. Наибольшие инвестиции были направлены в здравоохранение — 21,2 млрд руб., что позволило построить радиотерапевтический корпус, поликлинику на улице 20-летия Октября, хирургический корпус для онкодиспансера, детский онкокорпус и другие социально значимые объекты. Особое внимание уделялось сфере образования — за пятилетний период в регионе построено 24 школы и 30 детских садов, включая современные многопрофильные объекты, такие как образовательный центр «Содружество» на 2 860 мест, школы на Домостроителей на 1 600 мест и на Остужева на 1 500 мест.

Параллельно развивалась спортивная инфраструктура с вводом 23 объектов, включая футбольный стадион «Факел», дворец спорта имени В. Меркулова, ледовую арену в Борисоглебске и центр мужской гимнастики. В сфере культуры введено 15 учреждений, среди которых Дом с ризалитами в Рамони, музей ВДВ и 12 сельских домов культуры. Значительные изменения произошли в системе социальной поддержки — благодаря строительству современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Поворинском, Воробьевском, Хохольском, Нижнедевицком и Новохоперском районах в регионе практически ликвидирована очередность в этих учреждениях.