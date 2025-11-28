ВККС разрешила возбудить уголовные дела в отношении двух судей

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела в отношении судьи Краснослободского районного суда в Мордовии Вячеслава Круглова и бывшего председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Валерия Тарасова, сообщил ТАСС из зала заседания коллегии.

Уголовное дело против господина Круглова возбудят по статье о вынесении неправосудных приговоров (ч. 1 ст. 305 УК РФ). По версии следствия, мордовский судья назначил всего два года колонии-поселения подсудимому, который сбил насмерть человека. Наказание по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы. Оснований для смягчения приговора не было, поскольку подсудимый зависим от психоактивных веществ и был пьян в момент ДТП.

Как передает корреспондент ТАСС, в отношении господина Тарасова коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, бывший председатель Смольнинского районного суда получил «крупную сумму денег» и передал ее судье Карине Голиковой за решение в пользу взяткодателя. Себе господин Тарасов оставил 500 тыс. руб.

24 ноября ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении еще трех судей по делам о крупном и особо крупном взяточничестве.