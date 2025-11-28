Красноярский регоператор объявил тендеры на вывоз ТКО за 2,2 млрд рублей

ООО «Росттех» объявило пять тендеров на оказание в 2026 году услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) I–IV классов опасности во всех семи районах Красноярска. Общая начальная цена контрактов составила 2,12 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Наибольшая начальная цена контракта установлена на аукционе, победителю которого предстоит вывозить ТКО от мест накопления до мест передачи из Советского района. Она составила 718,8 млн руб. Прогнозное расстояние в этом случае составляет 1,15 млн км, прогнозируемая масса отходов — 124,8 тыс. т.

ООО «Росттех» зарегистрировано в поселке Березовка, который в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае вошел в состав Красноярска. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Правобережной, Таймырской, Норильской и Железногорской технологических зонах.

Александра Стрелкова