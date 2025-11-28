Главным трудовым запросом работающих матерей в Ижевске стал гибридный график

14% работающих матерей в Ижевске назвали главной потребностью в рамках трудовых отношений возможность работать по гибкому графику. 10% опрошенных указали на необходимость финансовой поддержки, в ее числе доплаты к зарплате и матпомощь. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В числе других потребностей — отметили от 7 до 9% работниц — дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к отпуску, возможность трудиться в режиме сокращенного дня и организация досуга для детей, в их числе праздники, мастер-классы и развлекательные мероприятия.

«У 7% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 4%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%»,— говорится в сообщении. 16% работающих матерей отметили, что их полностью устраивает поддержка со стороны работодателя.

Исследователи приходят к выводу, что для работающих матерей все большее значение контроль над рабочим временем, включая удаленку, дополнительный выходной и сокращенный трудовой день, нежели разовые льготы или финансовые влияния.