Гладков передал приграничным белгородским районам противодронное оборудование

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал 105 единиц спецоборудования для перехвата видео с беспилотников ВСУ главам приграничных муниципалитетов. Наибольшее количество аппаратуры получат Шебекинский и Белгородский округа.

«Их руководители муниципалитетов распределят между главами населенных пунктов, расположенных вблизи границы и подвергающихся ударам врага. Это оборудование, которое позволяет спасти жизнь, вывезти раненых, доставить необходимые лекарства или продукты питания»,— заключил губернатор Гладков.

Ранее администрации приграничных территорий получили от региональных властей более 45 бронеавтомобилей, 40 скутеров и 35 квадроциклов для обеспечения безопасности жителей.

Ульяна Ларионова