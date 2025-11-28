За счет школьных стадионов нижегородские власти хотят сэкономить 8,4 млрд рублей

Нижегородская область к 2030 году может сэкономить 8,4 млрд руб. на строительстве спортивной инфраструктуры, открыв доступ всем желающим на уже имеющиеся школьные стадионы. По данным ТАСС, такие данные содержатся в презентации министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло к заседанию комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт».

Выступая на заседании господин Кабайло сообщил, что к концу ноября в Нижегородской области отобраны пять школ, где в пилотном режиме апробируют систему открытого доступа на школьные стадионы. Проект «Наш стадион» нижегородское минспорта реализует совместно со Сбером, который предложил методику идентификации посетителей.

По словам министра, вопросы безопасности на школьных стадионах авторы проекта уже отработали с антитеррористической комиссией и Росгвардией.

Кабайло считает, что проект позволит значительно повысить эффективность школьных стадионов: «Экономика здесь понятна — не строительство новых объектов, а реализация (уже существующих). Мы проанализировали и поняли, что после 13:00-14:00 эти объекты простаивают. Естественно, их нужно заполнить».

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области в октябре заявило, что доступ к спортплощадкам школ во внеучебное время может быть открыт для всех желающих по QR-кодам и после регистрации на Госуслугах.

Андрей Репин