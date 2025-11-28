Житель Ульяновска из мести к теще пытался поджечь электроподстанцию

Следственный отдел полиции Ленинского района Ульяновска возбудил уголовное дело в отношении жителя областного центра подозреваемого в попытке умышленного поджога имущества (ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщила в пятницу пресс-служба региональной полиции.

По данным УМВД, 23 ноября около 19 часов в полицию Ленинского района областного центра поступило сообщение о попытке поджога неизвестным трансформаторной подстанции, которая снабжает электричеством шесть многоквартирных домов, а также муниципальные и государственные учреждения. В результате инцидента огонь распространился по земле возле входной двери, после чего произошло его самопроизвольное затухание. Электроснабжение нарушено не было.

Оперативно выехавшими сотрудниками ППС полиции по подозрению в поджоге недалеко от места происшествия был задержан пьяный житель Ульяновска 1976 года рождения, как позднее выяснилось, — ранее судимый.

Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый не смог отрицать свою вину, следствию пояснил, что хотел отомстить бывшей теще (с которой у него конфликтные отношения), обесточив ее дом. Для исполнения своего плана он приобрел канистру бензина и бутылку розжига, после чего пришел во двор к бывшей теще, рядом с домом которой располагалась электроподстанция, и поджег трансформаторную будку.

В полиции отмечают, что обвиняемому «еще повезло, что исполнить “план мести” не удалось — огонь быстро потух». «Но если бы подстанция была выведена из строя, обесточенными оказались бы не только шесть МКД, но и школа, детсад, а также здание суда. И если бы обвинение квалифицировали по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), то поджигателю грозило бы до 20 лет лишения свободы»,— сказали в полиции.

Андрей Васильев, Ульяновск