Корпорация Apple подала иск к индийскому антимонопольному регулятору в Высокий суд Дели. Компания хочет оспорить новые правила, разработанные Индийской комиссией по конкуренции (CCI), в соответствии с которыми международные корпорации в Индии можно будет штрафовать на процент от их глобального оборота. По таким правилам CCI сможет назначать Apple огромные штрафы в размере до $38 млрд.

CCI в прошлом году приняла новые правила, позволяющие штрафовать компании, злоупотребляющие доминирующим положением на рынке, на 10% от их глобального оборота. Регулятор с 2022 года ведет расследование против Apple, подозревая компанию в злоупотреблении доминированием на рынке приложений для ее операционной системы iOS. Как говорится в иске корпорации, новые правила позволят оштрафовать ее на 10% от мирового оборота на рынке сервисов, что составляет около $38 млрд. По мнению Apple, такой размер возможных штрафов является «явно произвольным, неконституционным, несоразмерным и несправедливым».

Яна Рождественская