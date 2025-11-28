Стоимость техосмотра в Нижегородской области увеличится на 5,1%

Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о предельной плате за техосмотр транспортных средств в регионе на 2026 год. Средняя стоимость техосмотра вырастет на 5,1%, следует из документа, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Размер платы варьируется от 383 руб. для мототранспортных средств до 2 344 руб. для грузовиков с допустимой максимальной массой свыше 12 т. Для легковых автомобилей планируется установить предельную плату в размере 1 089 руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году стоимость техосмотра в Нижегородской области выросла на 5,8%.

Владимир Зубарев