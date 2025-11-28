В Челябинской области бизнесмена уличили в копировании упаковок конкурента на WB

Управление ФАС России по Челябинской области признало в действиях местного бизнесмена нарушения закона о конкуренции на маркетплейсе Wildberries. Ведомство подтвердило, что внешний вид его товара копирует упаковки другого продавца, сообщает пресс-служба УФАС.

С заявлением в антимонопольное ведомство обратилось московское ООО «Иннотрейд». Компания с 2019 года производит и продает ночники под брендом Amstek. Ответчик в свою очередь реализует на маркетплейсе аналогичный товар в магазине под названием «Подарки со смыслом».

«Иннотрейд» представил результат экспертизы, согласно которой внешний вид упаковок двух продавцов признан очень схожим, что создает «риск смешения товаров в глазах потребителей».

Челябинскому предпринимателю вынесли предписание об устранении нарушений. УФАС рассматривает вопрос о его привлечении к административной ответственности.