Зарубежные СМИ: Что происходит вокруг мирного плана по Украине?

Пункты мирного плана США по Украине могут быть заложены в основу будущих договоренностей, но документа в виде готового договора не существовало, только вопросы для обсуждения. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе в Бишкеке. В мирном плане, который опубликовали американские СМИ ранее, Крым, Луганск и Донецк предлагалось признать де-факто российскими. В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал интервью изданию Atlantic и заявил, что Киев не подпишет отказ от территорий, пока Владимир Зеленский находится у власти. Как пишут СМИ, согласно мирному плану, восстанавливать Украину после остановки боевых действий предполагается за счет бюджета Европы и части замороженных активов России. Впрочем, как пишет Reuters, из-за таких расходов, ЕС грозит финансовый кризис. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью The Atlantic Ермак подчеркнул, что под отказом от территорий не подпишется ни один «здравомыслящий человек», если он не захочет пойти против Конституции и украинского народа. Глава офиса президента уточнил, что Киев готов обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения. Такой же тезис есть в версии мирного плана, который в ответ на американский разработали Великобритания, Франция и Германия.

Пока в Москве ждут Стива Уиткоффа, колумнист Bloomberg обвиняет спецпосланника Трампа в излишней доверчивости. По его мнению, США явно настроены более лояльно к России, а Уиткофф ведет переговоры не для того, чтобы найти компромисс между участниками конфликта, а сделать так, чтобы и Вашингтон, и Москва остались удовлетворенными в ущерб Киеву и Евросоюзу.

Как передает Assosiated Press, европейские лидеры фактически остаются в стороне от урегулирования, но они опасаются атак России на свою территорию и пытаются присоединиться к миротворческому процессу.

The New York Times сообщает: представители Евросоюза знали о том, что Соединенные Штаты разрабатывают мирный план, но после утечек лихорадочно пытались обратить ситуацию вспять. В ход пошли убеждения и закулисные интриги, чтобы подтолкнуть Трампа к более приемлемой для ЕС позиции. Но вместо этого европейские лидеры решили польстить главе Белого дома и опубликовали заявление, в котором первоначальная версия документа называлась отправной точкой.

Как пишет Reuters, если статус Донбасса не будет урегулирован, Украину вряд ли примут в Евросоюз, из-за этого Киев не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала. А именно за счет этих денег, как считает Всемирный банк, и должна восстанавливаться страна. Европейский чиновник заявил агентству, что на эти цели нужно почти $600 млрд. И в ЕС опасаются, что эти расходы лягут на плечи Европы, что несет риски финансовой черной дыры.